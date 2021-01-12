Горе-папаша из Нового Оскола Белгородской области проведет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима за неуплату алиментов. По решению суда он должен выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере ¼ части всех видов заработка. Однако родительские обязанности он не выполнял, официально не работал, денежные средства на содержание своего ребенка не выплачивал. В связи с этим образовалась задолженность по алиментам в сумме более 56 тысяч рублей.Чтобы побудить отца оплатить задолженность, а в дальнейшем выплачивать алименты, судебные приставы Новооскольского районного отделения составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). За безответственное отношение к родительским обязанностям и неуплату средств на содержание сына суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ. Но административная ответственность не повлияла на безответственного отца.Тогда судебным приставом-исполнителем был подан рапорт об обнаружении в действиях должника признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Было возбуждено уголовное дело и в ходе дознания был собран достаточный объем доказательств, подтверждающих вину должника, связанную с неуплатой алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.Новооскольский районный суд Белгородской области признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы общего режима.