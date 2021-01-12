О животном, попавшем в сложную ситуацию, диспетчерам Единой дежурно-диспетчерской службы Алексеевского городского округа рассказал обеспокоенный очевидец. Звонок с просьбой о помощи поступил сегодня, 12 января, в 9 часов 26 минут. Мужчина рассказал, что по улице Московская на дереве высотой около четырех метров сидит кот, призывая жалобным мяуканьем на помощь. Все самостоятельные попытки спустить животное потерпели неудачу, испуганный кот забирался все выше, рискуя в любую минуту свалиться с высоты и разбиться.К месту вызова незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 16. По приезду на место происшествия сотрудники МЧС России установили лестницу и аккуратно спустили испуганное животное на землю.Важно отметить, что спасение животных является непростым делом, иной раз нельзя предугадать, как испуганное животное поведет себя в нестандартной для него ситуации. А потому навыки профессиональных спасателей играют не последнюю роль, когда оказывается помощь нашим меньшим братьям.