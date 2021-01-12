Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, в регионе от заражения коронавирусной инфекцией скончались еще три человека. Скончавшиеся — жительница Белгорода 1956 года рождения, житель Грайворонского городского округа 1973 года рождения, проходившие лечение в Городской больнице №2, а также житель Республики Крым 1938 года рождения, который проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Число летальных исходов по состоянию на 12 января составило 285 человек.Отметим, что за минувшие сутки в регионе выявлено 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии коронавирусом 24 043 белгородца. На госпитализации находится 1 017 жителей, 133 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. На самоизоляции находится 11 615 человек, 12 197 – отправлены на самоизоляцию по контакту с заболевшими.