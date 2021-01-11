Белгородские судебные приставы взыскали со строительной компании задолженность в размере около 4,5 миллионов за ненадлежащее исполнение условий договора подряда.Компания заключила договор подряда с инжиниринговой компанией. Подрядчик свои обязательства по договору исполнил в полном объеме, однако, заказчик не оплатил выполненные компанией работы. Подрядчик обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил исковые требования.Судебное решение о взыскании задолженности в общей сумме 4 миллиона 499 тысяч рублей поступило в отделение судебных приставов Белгорода. Судебные приставы уведомили о возбуждении исполнительного производства. При этом, руководство компании решение суда в добровольном порядке не исполнило. В связи с этим в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 314 тысяч рублей.Также было установлено, что компания имеет несколько банковских счетов и на праве собственности за ней зарегистрировано 7 единиц недвижимого имущества: 3 земельных участка, помещение, 2 здания и сооружение.Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего на праве собственности недвижимого имущества.После всех мер руководство компании оплатило задолженность за выполненные работы в полном объеме, в том числе исполнительский сбор