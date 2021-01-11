43-летний белгородец будет отвечать за убийство беременной жены. В полицию обратился родственник женщины, сообщив, что ее силой удерживают в квартире. Прибывшие на место происшествии сотрудники полиции обнаружили в квартире тело 31-летней женщины с признаками механической асфиксии.Следственный отдел Белгорода возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего белгородца. По версии следствия, подозреваемый проживал со своей беременной женой и ее 10-летним сыном в съемной квартире на улице Славянской в областном центре. 10 января 2021 года в полицию обратился родственник семьи. Он заявил, что супруг удерживает жену в квартире и попросил оказать помощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, а в квартире обнаружили тело 31-летней женщины и ее сына. Мальчик не пострадал. По результатам исследования трупа причиной смерти потерпевшей стала механическая асфиксия.Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, подозреваемый задержан в соответствии со ст.91 УПК РФ. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.