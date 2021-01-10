Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии число зараженных составило 23 686 человек. Также за прошедшие сутки скончались еще два тяжелых пациента. Скончавшиеся — жители Белгорода, мужчина 1956 года рождения и женщина 1946 года рождения. Они проходили лечение на базе Городской больницы №2. Число умерших с начала пандемии составило 280 человек.Среди муниципалитетов области, наибольшее число заражений за минувшие сутки зафиксировано: в Белгороде – 49 случаев (всего – 6 454), Белгородском районе – 26 (2 317), Старооскольсокм городском округе – 23 (3 438) и Губкинском городском округе – 20 (1 578). Есть заражения и в других муниципалитетах.