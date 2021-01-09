В новогодние каникулы жителей Яковлевского района взволновало снижение качества воды. 11 и 12 января 2021 года будет проведена комплексная промывка сетей и отбор проб воды на выходе из станции обезжелезивания. После промывки сетей и корректировки работы станции качество воды улучшится, разъяснили жителям района на сайте администрации. Снижение качества воды связано с периодически возникающими технологическими нарушениями в сетях. В большинстве случаев сети расположены под дорожным полотном и на частных участках, что затрудняет проведение работ и увеличивает сроки устранения нарушений. Также до 1 марта будут подготовлены предложения по замене сетей водоснабжения для согласования с курирующим департаментом.