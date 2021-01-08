В Губкинском городском округе третий день подряд регистрируют рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, на 6 января в округе было 25 новых случаев заболеваний, 7 января – 32, 8 января – 39. Всего за минувшие сутки в области выявлено 184 новых случая заболеваний коронавирусом, с начала пандемии COVID-19 заболели 23 324 белогородца. К сожалению, за минувшие сутки зарегистрированы две новые смерти от заражения. Один из умерших, сообщают в департаменте здравоохранения Белгородской области, житель Губкинского городского округа 1959 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице. Другой – житель Белгорода 1952 года рождения, который проходил лечение на базе детской областной клинической больницы.По состоянию на 8 января на госпитализации находится 996 белгородцев, 128 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки наибольшее число зараженных выявлено в областном центре – 47 человек (всего с начала пандемии – 6 334) и в Старооскольком горокруге – 13 (3 397). С заражениями в других муниципалитетах области можно познакомиться ниже.