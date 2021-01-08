Одноразовые маски в индивидуальной упаковке краснояружцам бесплатно выдают водители автобусов, если у пассажиров нет с собой средства защиты. Эта услуга действует на всех маршрутах. Получить маску можно и на кассе автовокзала, приобретая билет на проезд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснояружского района.Поручение обеспечить бесплатную выдачу одноразовых защитных масок во время праздников на территории региона дал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Это еще одна дополнительная мера для предотвращения роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Региональными властями было закуплено более 1 миллиона масок, 1 тысячу из них получил Краснояружский район. Партию средств защиты муниципалитету передало областное управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта.