Несмотря на новогодне-рождественские праздники, в Грайворонском городском округе продолжаются проверки объектов торговли. Проверяющие выявляют нарушения масочного режима посетителями магазинов и их персоналом, уже составлено 8 протоколов.Проверки проводятся силами сотрудников ОМВД России по Грайворонскому городскому округу, Совета безопасности администрации и управления экономического развития администрации городского округа.Оказалось, что не все жители округа соблюдают требования масочного режима: полицейскими составлено 8 административных протоколов за нарушение масочного режима.