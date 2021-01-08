Более 70 различных игровых программ подготовили для ребят учреждения культуры Белгородского района. В рамках онлайн-акции «Давайте поиграем» представлены увлекательные приключения в загадочный мир пиратов, посещение волшебного леса, танцы со сказочными героями и многое другое.Так что на каникулах маленьким жителям Белгородского района не пришлось скучать. Чтобы день прошел весело и разнообразно, достаточно указать в поисковике #играемБелРН и стать участником игровых программ, размещенных в группах социальных сетей, сообщает пресс-служба администрации района.