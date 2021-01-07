Спасатели Белгородской области предупредили белгородцев о неблагоприятных метеорологических явлениях. Завтра, 8 января, по данным Белгородского центра гидрометеорологии, ожидается облачная погода. Ночью временами умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от 2º мороза до 3º тепла, днем от 1º мороза до 4º тепла.Днем также местами выпадут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью в отдельных районах туман, гололед. Местами будет наблюдаться налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Спасатели рекомендуют белгородцам не спешить во время перемещения по скользкой улице и избегать резких движений.