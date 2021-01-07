Данила Владимировича Одинцова знают многие жители Валуйского городского округа. Вчера он отметил 97-й день рождения. На протяжении нескольких десятков лет он трудился врачом-рентгенологом в железнодорожной поликлинике Валуек, сообщает пресс-служба администрации округа.Биография Данилы Одинцова интересна и неповторима. В середине 30-х годов семья переехала из села Борки, где он родился, в Валуйки. С раннего детства учебу в школе Данилу приходилось совмещать с работой.В ряды действующей армии Одинцов был призван в день освобождения Валуек от немецко-фашистских захватчиков —19 января 1943 года. Свой боевой путь начал с участия в освобождении родного края: сл Казинка и Лавы. Воевал в частях третьей танковой армии.Принимал участие в Курской битве, Прохоровском танковом сражении, где получил ранение. Продолжил боевой путь, участвуя в освобождении Харькова и Полтавы. В Белоруссии был тяжело ранен, затем комиссован по состоянию здоровья.Данил Владимирович награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Боевого Красного знамени, но особенно гордится ветеран славными солдатскими наградами — двумя медалями «За отвагу».