Вчера врио губернатора Вячеслав Гладков принял участие в рождественской службе в самом дальнем районе Белгородской области. А мэр Белгорода посетил Дом ребенка вместе с владыкой.На службу в Свято-Троицкий собор в поселке Ровеньки пришли около 50 человек. В храме прошло всенощное бдение, праздничный молебен с освящением воды. В 23:00 вокруг храма совершили крестный ход.Тем временем мэр Белгорода Юрий Галдун вместе с владыкой Иоанном накануне Рождества посетили Дом ребенка. «Сегодня вместе с Владыкой по давней традиции посетили Дом ребёнка. В канун Рождества приехали с подарками. Очень понравился концерт воспитанников. Всех с наступающим светлым праздником», - написал градоначальник на своей странице в соцсети.