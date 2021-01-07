В селе Скородное Губкинского городского округа в ночь на 6 января во время пожара дома погибла его собственница – женщина 1924 года рождения. Сообщение о загорании поступило в 2 часа 36 минут. В результате пожара в одной из комнат огнем были повреждены мебель и вещи, дым закоптил стены и потолок на всей площади.По предварительным данным, к возгоранию привел недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Для ликвидации пожара привлекались дежурный караул пожарно-спасательной части № 41 и добровольная пожарная дружина села Скородное.Причиной другого пожара, который произошел в садовом доме мансардного типа, расположенном в садоводческом некоммерческом товариществе «Одуванчик» Беломестненского сельского поселения Белгородского района, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. На ликвидацию пожара незамедлительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1 и № 4. К счастью, обошлось без жертв.В селе Ольшанка Чернянского района горела баня. Огнем оказалась повреждена кровля строения на площади 18 метров квадратных. Кровля обрушилась. Предполагаемая причина произошедшего - нарушение правил монтажа электрооборудования. На ликвидацию пожара выезжали дежурный караул пожарно-спасательной части № 39 и добровольная пожарная команда села Ольшанка.А в районе села Салтыково Белгородского района дежурный караул пожарно-спасательной части № 29 был вызвал, чтобы потушить автомобиль «ВАЗ 2115». Огонь полностью уничтожил транспортное средство. По предварительной версии, причина пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.