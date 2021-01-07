Следственный отдел Белгорода возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Выяснение отношений между мужчинами переросло в драку, после которой один из ее участников был доставлен в больницу. Но на следующий день он скончался от черепно-мозговой травмы.Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, во время следствия выяснилось, что в эти новогодние праздники подозреваемый поссорился с супругой. Женщина уехала в одно из общежитий Белгорода к подруге. 2 января к женщинам, отмечавшим праздник, присоединился 33-летний белгородец. Подруги рассказали ему о ссоре, и он по телефону высказал супругу претензии. Подозреваемый приехал в общежитие, увидел компанию и нанес потерпевшему несколько ударов по голове.В настоящее время 43-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Он допрошен в качестве обвиняемого. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.