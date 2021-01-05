Сотрудники пожарно-спасательной части № 48 провели дезинфекцию Средней образовательной школы № 11 в городе Губкин. Специальным дезинфицирующим средством, соответствующим требованиям Роспотребнадзора России, безопасным для людей и животных, были обработаны лестничные марши, перила, ручки и помещения.Во время работ спасатели использовали специальную экипировку, средства индивидуальной защиты, соблюдали рекомендации Министерства здравоохранения.Сотрудники МЧС России продолжают ежедневно дезинфицировать места общественного пользования и социально значимые объекты. Мероприятия по санитарной обработке направлены на то, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.