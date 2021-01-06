С новогодними праздниками поклонников самодеятельного творчества и всех краснояружцев поздравила руководитель народного хора «Родные напевы» Екатерина Кукулевская. Затем коллектив, который радует краснояружцев песенным искусством уже больше 30 лет, исполнил лучшие композиции.Этот творческий коллектив пользуется заслуженной любовью у жителей Краснояружского района. За это время он не раз демонстрировал зрителям свой профессионализм и высокий уровень исполнительского мастерства.В этом году «Родные напевы» принесли в копилку достижений района 4 призовых места. Самодеятельный коллектив стал победителем Международного конкурса вокальных искусств «RED STARS» и Международного конкурса-фестиваля «Арт-трофей».Также он был признан лауреатом зонального этапа Всероссийского хорового фестиваля-конкурса народного пения и Открытого онлайн-конкурса-фестиваля народной культуры «Ореховый спас».