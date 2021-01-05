К регулярно забирающимся высоко на дерево котам, спасенным пожарными, мы уже привыкли. А вот в Шебекино жительница города позвонила спасателям, чтобы они помогли попавшей в беду собаке. Животное провалилось в пустой колодец глубиной около двух метров. Самостоятельно вытащить собаку сердобольная женщина не смогла, и если бы не спасатели, у этой истории был бы трагический конец.Такие случаи не входят в должностные обязанности сотрудников МЧС России, но сердца-то у них добрые! Прибывшие на место пожарные пожарно-спасательной части № 12 спустили лестницу в колодец, добрались до животного, благополучно вытащили его - и отпустили на свободу.