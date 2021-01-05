42-летний житель Старого Оскола, в ночь на 2 января принимал гостей. У себя в квартире он пил алкоголь с двумя приятелями. Один из гостей плохо обошелся с… котом хозяина, и последний разозлился. Во время ссоры хозяин, решив отомстить за кота, ножом ударил собутыльника в сердце. Теперь он арестован и находится под следствием.31-летний потерпевший выбежал из квартиры, но от полученной травмы скончался на лестничной площадке. Там он был обнаружен. По этому факту следователи следственного управления Следственного комитета по Белгородской области возбудили уголовное дело по факту убийства.Подозреваемому уже предъявили обвинение в убийстве. На время следствия его арестовали.