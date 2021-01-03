По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области сохранится облачная с прояснениями погода. Начиная со вторника, начнет выглядывать солнце и возможен снег с дождем. Максимальные осадки ожидаются 8 января, причем это будет дождь.Первая полная неделя 2021 года в Белгородской области будет теплой. Ветер преимущественно юго-восточный 6 -12 метров в секунду. Синоптики прогнозируют днем температуру выше 0 градусов, причем в пятницу, 8 января, показания термометра достигнут +4 градусов. Ночью ожидается минусовая температура до – 4 градусов.