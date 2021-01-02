В районном краеведческом музее Красненского района с 6 по 29 января будет работать выставка «Рождество Христово». Кроме икон Пресвятой Богородицы и Христа Спасителя, выполненных в технике «хрустальная вышивка», дореволюционных и современных открыток «С Рождеством!», среди экспонатов будут таинственные предметы с рождественской символикой с пометкой «категория 6+»Посетители также увидят основные символы праздника – рождественский вертеп с Вифлеемской звездой и фигурками животных, свечи, колокольчики, фигурки ангелов, елочные украшения для рождественской ели, услышат предание о рождении маленького Иисуса.