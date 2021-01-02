Жители Шебекинского городского округа не останутся без помощи врачей в новогодние праздники. В этом можно убедиться, взглянув на график работы в праздничные дни учреждений здравоохранения райцентра. Шебекинская центральная районная больница работает 2, 4, 6 и 8 января, приём с 08-00 до 14-00.При этом врачи-травматологи работают ежедневно в круглосуточном режиме. А при необходимости нужно обращаться в приемное отделение терапевтического корпуса.Детская поликлиника будет работать в те же дни, дежурство врачей педиатров также протекает с 8-00 до 14-00 с обслуживанием вызовов на дому с 8-00 до 12-00.