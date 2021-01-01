Администрация Белгорода заключила госконтакт на услуги такси с индивидуальным предпринимателем. Возить представителей администрации будут по областному центру и Белгородскому району. При этом суммарная сумма услуг составила 3 миллиона рублей, а стоимость одной поездки 90 рублей. Длина пути не должна превышать 2 километра, в противном случае за каждый дополнительный – идет доплата 15 рублей.Также в цену контакта входят расходы на эксплуатацию авто, расходы по оплате коммунальных услуг за пользование гаражом либо стоянкой, стоимость горюче-смазочных и других расходуемых материалов и зарплата водителям.Оговорены и требования к машине. В ней должен быть работающий кондиционер, а в автобусе или миктроавтобусе – миктофон, кондиционер, сто для работы с документами и ЖК-монитор в салоне. Стекла должны быть без тонировки.Контакт заключен до 31 марта 2021 года.