В праздничные дни жители Старого Оскола могут воспользоваться услугами Муниципального унитарного предприятия «Расчетно-аналитический центр Староосколького ГО». Для удобства старооскольцев рабочими днями будут 5, 6 и 9 января 2021 года.В эти дни наряду с бухгалтерами и кассирами будут работать и паспортисты. Тем самым будет организована возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги, взять справки, проконсультироваться по начислениям, регистрационному учету.Все пункты, кроме пункта №13, расположенного в селе Незнамово, 5 и 9 января 2021 года будут работать с 9.00 до 18.00, а 6 января до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00,