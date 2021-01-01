Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки от заражения коронавирусом скончались еще 4 жителя. Также за последний день минувшего года в регионе выявлено 190 жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19.Скончавшиеся — два жителя Старооскольского городского округа 1941 года рождения, а также жительница Губкинского городского округа 1937 года рождения и жительница Москвы 1950 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Число жертв опасного вируса достигло 262 человека.Число зараженных белгородцев составило 22 007 жителей. Всего с начала пандемии на госпитализации находится 859 человек, 127 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее число зараженных за минувшие сутки пришлось на областной центр – 41 случай (всего 5 956), Губкинский городской округ - 23 (1 398)Ю Белгородский район – 18 (2 164), Шебекинский городской округ – 16 (761), Прохоровский район – 16 (692), Старооскольский городской округ – 15 (3 234), Алексеевский городской округ – 12 (906). Есть заражений и в других муниципалитетах области.