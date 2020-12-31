Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе от заражения коронавирусом умерли еще 6 жителей. Число жертв опасного вируса в регионе достигло 258 человек. Также за прошедшие сутки в области выявлено 186 жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала пандемии число заболевших коронавирусной инфекцией составило 21 817 человек. На госпитализации находится 839 белгородцев, 127 из них подключены к аппаратам ИВЛ.Скончавшиеся за минувшие сутки — житель Белгорода 1946 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1941 года рождения, проходившие лечение в городской больнице №2 Белгорода. Также среди умерших – жительницы Губкинского городского округа 1956 года рождения и Старооскольского городского округа 1964 года рождения, проходившие лечение на базе Старооскольской окружной больницы.Еще умершие — житель Белгородского района 1956 года рождения, который проходил лечение в Прохоровской ЦРБ и житель Новооскольского городского округа 1950 года рождения, проходивший лечение в Новооскольской ЦРБ.