Белгородский линейный отдел полиции МВД России на транспорте передал в Белгородский государственный литературный музей Книгу К. Вермана «История искусства всех времен и народов», т. 2 перевод с немецкого под редакцией А.И. Сомова и Д.В. Айналова и икону-подкладницу начала XX в. «Николая Чудотворца» в Валуйский историко-художественный музей. Переданные предметы являются культурными ценностями и были обнаружены в вещах граждан Украины при перемещении через Государственную границу. В рамках возбужденных уголовных дел они являлись предметами контрабанды.Книга К. Вермана и икона-подкладница «Николая Чудотворца» в судебном порядке обращены в собственность государства. Руководством Управления Минкультуры России по ЦФО принято решение о передачи указанных культурных ценности на постоянное хранение в музеи Белгородской области, где они станут доступны для просмотра посетителями.