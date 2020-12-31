Сегодня, 31 декабря, в Белгородской области синоптики прогнозируют небольшой снег. Температура воздуха днем поднимется до 1 градуса тепла и выглянет солнце. В новогоднюю ночь чуть похолодает до комфортных минус 1 градуса.Новый год 1 января начнется с хорошей погоды, похожей на сегодняшний день. Возможен и снежок, и солнышко. А вот в субботу, 2 января, потеплеет до плюс 3 градусов и возможен дождь. Но это же не испортит нам праздничного настроения?Первая неделя нового года принесет незначительное похолодание и снежную погоду.