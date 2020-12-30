Под Белгородом дотла сгорел строящийся ресторанный комплекс. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области, звонок в службу спасения поступил в 1час 48 минут. К месту пожара были направлены сразу 5 караулов пожарно-спасательных частей. Спасателям понадобилось более трех часов, чтобы полностью справиться с огнем. К счастью, обошлось без пострадавших.Отметим, что строительство ресторанного комплекса началось в 2017 году, закончить его планировали к концу 2020 года. Ресторан должен был расположиться напротив Пикник-парка. Комплекс был рассчитан на 120 гостей, с двумя залами, один из которых должен был быть с камином. Банкетный зал планировался с выходом в лес.Причину пожара устанавливают.