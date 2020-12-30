Самолет авиакомпании «Победа», который должен был приземлиться в аэропорту Белгорода вчера, 29 декабря, совершил вынужденную посадку в аэропорту Воронежа. «Боинг», который летел из Санкт-Петербурга, не смог приземлиться в Белгороде из-за плохих метеоусловий, над аэропортом Белгорода стоял густой туман. Самолету пришлось садиться на запасном аэродроме, которым является аэропорт имени Петра Первого.Лайнер «Победы» приземлился в Воронеже в 19.43. Из северной столицы он вылетел в 15.20 и до пункта назначения должен был лететь два часа.