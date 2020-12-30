В Прохоровском районе Белгородской области судебные приставы исполнили решение суда, передали ребенка отцу. Мать участия в воспитании дочери не принимала, уклонялась от уплаты алиментов. Ранее, за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка женщина была привлечена к административной и уголовной ответственности.Отец обратился с исковым заявлением в суд. Суд обязал мать передать отцу их 6-летнюю дочь на воспитание, а также постановил, что ребенок должен проживать с отцом.В Прохоровском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство. Матери вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили о всех последствиях неисполнения требования исполнительного документа. Также в рамках исполнительного производства судебные приставы выехали по адресу, указанному в исполнительном документе, и в присутствии отца, сотрудников органа опеки и попечительства, полиции передали девочку отцу и доставили их по месту жительства.