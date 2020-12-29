В Главное управление МЧС России по Белгородской области регулярно обращаются руководители социально-значимых объектов региона с просьбой оказать содействие в проведении дезинфекции. Накануне сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию в здании Белгородской государственной филармонии. В ходе дезинфекционных мероприятий спасатели обработали дезсредством служебные помещения, лестницы, перила, концертный зал, холл, а также прилегающую территорию общей площадью 1500 квадратных метров.Отметим, что личный состав подразделений МЧС России при проведении дезинфекции неукоснительно соблюдает правила безопасности: заранее надевает защитные костюмы, использует средства индивидуальной защиты. После дезинфекции в обязательном порядке проводится обработка задействованной техники, оборудования и специальной одежды личного состава.