Глава Старооскольского городского круга Белгородской области Александр Сергиенко провел 25 декабря в Инстаграме прямую линию, в ходе которой ответил на многие вопросы жителей. Задавать их старооскольцы начали еще накануне, в том числе и в его группу в соцсетях ВКонтакте. В ходе общения с жителями Александр Сергиенко пообещал завершить капремонт ДК «Комсомолец» и препятствовать открытию пивных.Так, относительно ДК «Комсомолец глава горокруга сказал, что реконструкция проводится на счет внебюджетных источников, стоимость выполненных работ уже составила более 700 миллионов рублей. Александр Сергиенко пообещал, что к сентября 2021 года реконструкция ДК завершится. При этом будет благоустроена территория, сохранится фонтан, только он будет контактным. Затем перейдут к благоустройству бульвара Дружбы и сквера. Уже проплачена часть оборудования, объект будет высокотехнологичным. Александр Сергиенко подчеркнул, что до Московской области и даже ближе подобных объектов не будет.Относительно открытия пивных в муниципалитете глава горокруга сказал, что и его этот вопрос беспокоит и он, несмотря на то, что админрусурсом влиять на закрытие не может по закону, будет всячески препятствовать, чтобы таких заведений на территории Старооосколького городского округа было как можно меньше.