Как рассказали синоптики, последняя неделя уходящего года окажется теплой. Потеплеет уже 30 декабря, температура воздуха поднимется до +3 градусов, возможен дождь, сообщают в Gismeteo. А вот в новогоднюю ночь чуть похолодает.День 31 декабря, который для многих белгородцев объявлен выходным, будет солнечным, столбик термометров покажет +2. Но к ночи похолодает, ожидается легкий мороз, температура опустится до -1. Но затем вновь потеплеет. Градусники термометров покажут минусовую температуру только в следующий понедельник, 4 января 2021 года.