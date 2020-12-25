В рамках операции «Арсенал» шебекинские оперативники выявили факт незаконного хранения оружия. В совершении преступления подозревается житель одного из сел.По данным пресс-службы регионального УМВД, полицейские обнаружили у него нарезное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом под патрон калибра 7,62х39 мм путем изменения конструкции ствола и патронника из охотничьего ружья модели «ИЖ-К». В отношении местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.