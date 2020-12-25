25 декабря, убирать улично-дорожную сеть областного центра вышло 69 единиц техники и 357 рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройство», сообщает пресс-служба мэрии Белгорода. Управляющие компании задействовали на работах 39 единиц техники, 737 дворников и рабочих. К уборке города также привлечены предприятия и организации областного центра, которые убирают прилегающую территорию. Под особым контролем – городские и объездные дороги, подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, территории возле объектов социальной сферы.Отметим, что в Белгороде создана рабочая группа для организации работы по ликвидации последствий непогоды. В ее состав вошли руководители департаментов по развитию городских территорий и городского хозяйства, МБУ «Управление Белгорблагоустройство», главы управ.О последствиях непогоды также можно сообщить в управы.Контактные телефоны координирующих служб: департамент городского хозяйства (27–42–39); департамент по развитию городских территорий (23–30–26); МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (27–02–91).Напомним, что Белгородский гидрометцентр сообщил, то снег будет идти в течение ближайших двух-трех дней. Сегодня в областном центре ожидается 14,3 мм осадков.