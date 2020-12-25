В результате проведенных Управлением федеральной службы безопасности России по Белгородской области оперативно-розыскных мероприятий задержаны граждане России. Они бесконтактным способом пытались сбыть на территории области синтетические наркотические средства в особо крупном размере (17 кг).В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Следствием причастность обоих фигурантов к указанной противоправной деятельности полностью доказана.Приговором Шебекинского районного суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу.