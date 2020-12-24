В Борисовском районе оперативники установили причастность 61-летнего местного жителя к незаконному хранению оружия и боеприпасов. Сообщается, что у мужчины изъяли обрез, изготовленный самодельным способом из охотничьего ружья «ИЖ-К» шестнадцатого калибра и больше четырехсот патронов к нарезному охотничьему оружию. На такие боеприпасы у местного жителя нет разрешения. Хранить подобное оружие он также не имел права.По информации пресс-службы УМВД области, в прошлом году пожилого мужчину привлекали к административной ответственности по статье «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему». На этот раз ему грозит уголовное наказание. Санкции инкриминируемой жителю района статье предусматривают до четырех лет лишения свободы.