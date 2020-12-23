В среду, 23 декабря, временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Белгородской области Валерий Медведев представил сотрудникам вейделевского отдела полиции нового начальника. На эту должность назначили Александра Чикалова.Ему 41 год. В органы внутренних дел он пришел после окончания ведомственного вуза в 2000 году и начинал с должности оперуполномоченного в родном Красногвардейском районе. С 2001 по 2011 год Александр Александрович служил в Новом Осколе, где прошел путь от следователя до начальника следствия.С марта по октябрь 2014 года и с сентября 2019 года по март 2020 года выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона России. С 2011 по декабрь 2020 года работал в должности заместителя начальника ОМВД России по Новооскольскому городскому округу.Александр Чикалов награжден памятной юбилейной медалью МВД России «300 лет российской полиции» и медалями «За отличие в службе» III, II и I степеней.