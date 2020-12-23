Региональная Госавтоинспекция сообщила о проведении 23 декабря рейдов в Белгородском районе и на территории Яковлевского городского округа. Профилактические мероприятия стартовали в шесть часов утра. В пресс-службе УМВД сообщили, что завершатся они в час дня.Автоинспекторы будут работать по двум направлениях. На дорогах выявляют любителей нетрезвой езды и нарушителей правил перевозки детей. Полицейские призывают водителей к неукоснительному соблюдению ПДД, просят быть внимательными за рулем и позаботиться о безопасности маленьких пассажиров.