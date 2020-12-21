Новогодний патруль – полицейские Дед Мороз вновь вышел на улицы Старого Оскола

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородская область присоединилась к Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Старт ей дали в Старом Осколе.

Повелитель мешка и посоха патрулировал улицы вместе с сотрудниками ДПС, работниками культуры и общественниками. Художественный руководитель Дворца культуры «Комсомолец» Артем Черных четвертый год подряд заряжает участников дорожного движения новогодним настроением. Малыши и взрослые ждали появления зимнего волшебника в городе и с удовольствием делились с ним своими знаниями ПДД.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Дед Мороз и его неизменная помощница Снегурочка напомнили водителям и пешеходам, что на зимних дорогах надо быть особенно внимательными. Вместе с порцией хорошего настроения старооскольцы получили от главных персонажей предстоящего праздника полезные подарки - книги с Правилами дорожного движения и яркие светоотражающие стикеры.