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Для валуйчан пройдут ярмарки выходного дня

Приобрести продукцию от производителей можно по субботам
Ирина ТАРАСОВА
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Для валуйчан пройдут ярмарки выходного дня.

Для валуйчан пройдут ярмарки выходного дня.

Фото: "КП" Архив

Городская власть сделала валуйчанам новогодний подарок, организовав ярмарки выходного дня. Они проводятся еженедельно по субботам и продлятся до 9 января 2021 года.

Начинается торговля с 8 часов утра по адресу город Валуйки, улица Степана Разина (на автостоянке, прилегающей к Красной площади), сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

На ярмарках представлена продукция предприятий перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и личных подсобных хозяйств, кондитерские изделия.