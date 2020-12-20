На следующей неделе белгородцев ожидает снежная и морозная погода. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Белгородские синоптики прогнозируют, что следующая рабочая неделя будет снежной и достаточно холодной. Начиная с завтрашнего дня, 21 декабря, температура воздуха будет снижаться ежедневно и ночью в среду достигнет отметки в 10 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 2 – 4 градусов мороза.

В течение всей недели белгородцев ждет переменная облачность без существенных осадков, а в четверг-пятницу пойдет снег. В пятницу 25 декабря ртутный столбик пересечет отметку в 0 градусов и покажет 2 градуса тепла. Ночью, по-пржнему, ожидается небольшой мороз.