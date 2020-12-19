В городе Строитель под Белгородом водитель «БМВ» влетел в ограждение паркинга Фото: "КП" Архив

Происшествие случилось поздно вечером 18 декабря в городе Строитель Яковлевского городского округа. Наряд патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на выехавший из двора «БМВ». Манера вождения навела правоохранителей на мысли о том, что за рулем может находиться нетрезвый водитель.

Требование полиции остановиться мужчина по какой-то причине не выполнил и продолжил движение. Однако уехать далеко ему не удалось. Остановил забор паркинга, в который он влетел, не справившись с управлением на перекрестке.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что автомобилист не пострадал. Патрульные задержали его и передали коллегам из ДПС. Освидетельствование подтвердило, что 33-летний местный житель сел за руль выпивши. Сотрудники ГИБДД составили в отношении него административный материал, который направят в суд. Напомним, за вождение в нетрезвом виде можно получить штраф в 30 тысяч рублей и лишиться прав на два года.