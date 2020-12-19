Утром в субботу в Белгородской области произошло смертельное ДТП

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В субботу, 19 декабря, в Валуйском городском округе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 58-летний водитель «Митсубиси», двигаясь по дороге «Уразово – Борки – Новопетровка - Вериговка» не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного ДТП, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.