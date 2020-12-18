Белгородцу придется отвечать перед законом за сломанные соседу ребра Фото: "КП" Архив

О 36-летнем мужчине со сломанными ребрами в полицию сообщили сотрудники медицинского учреждения. Правоохранители выяснили, что местный житель пострадал во время конфликта с соседом.

По предварительным данным, ссора произошла возле подъезда. Подозреваемый – 31-летний житель Белгорода предъявил соседу претензии по поводу денежного долга в пять тысяч рублей. Видимо, конструктивного диалога не получилось. В итоге подозреваемый несколько раз ударил должника кулаком в область грудной клетки и скрылся. Через несколько дней пострадавший, поняв, что его состояние только ухудшается, обратился к врачу.

Его оппоненту теперь грозит уголовное наказание. По данным пресс-службы УМВД региона, дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ее санкции предусматривают до восьми лет лишения свободы.