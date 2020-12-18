Должница из Губкина уплатила штраф только после того, как его сумма увеличилась вдвое.

Жительница Губкина оплатила задолженность за административный штраф только после того, как его сумма увеличилась вдвое. Являясь должностным лицом фирмы, женщина допускала нарушения при предоставлении сведений в налоговую инспекцию. В результате ее привлекли к ответственности, начальная сумма задолженности по административным штрафам составила 2 600 рублей.

Так как жительница Губкина в установленный законом срок штрафы не оплатила, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Судебный пристав-исполнитель Губкинского районного отделения судебных приставов составил протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания», рассмотрев которые, суд вынес постановления о наложении административного штрафа в двукратном размере Сумма долга увеличилась и составила 8600 рублей.

Только после принятых мер женщина явилась на прием к судебному приставу-исполнителю и оплатила всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор через POS-терминал, прямо в отделении судебных приставов.