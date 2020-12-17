Полицейские задержали белгородца за угрозу убийством врачу

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ночью 12 декабря в белгородский районный отдел полиции обратились сотрудники скорой помощи. Они сообщили, что приехали на вызов в хутор Зачатеевка. Во время общения с пациентом находящийся в доме мужчина стал угрожать врачу ножом.

Прибыв на место происшествия, участковый обнаружил, что подозреваемый скрылся. Однако полицейские установили причастность к инциденту 41-летнего жителя города Строитель и задержали его.

По предварительным данным, накануне мужчина устроил скандал сожительнице, у которой обосновался. Наблюдавшему за происходящим сыну женщины стало плохо. У 19-летнего парня подскочило давление, из-за чего ему вызвали «скорую». Когда приехали медики, сожитель хозяйки стал вмешиваться в их работу. Получив замечание, мужчина окончательно разошелся, схватился за нож и пригрозил доктору расправой. Покинув дом, медики позвонили в полицию.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет лишения свободы.