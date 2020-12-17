Белгородцу возместили моральный вред за производственную травму

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Во избежание применения мер принудительного исполнения, сельскохозяйственное предприятие оплатило компенсацию морального вреда в пользу своего работника. Накануне при исполнении трудовых обязанностей мужчина получил производственную травму. В результате работник предприятия подал иск в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. После в дело вмешались судебные приставы и предприятие, чтобы избежать мер принудительного исполнения, предприятие оплатило всю сумму морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Судебный пристав уведомил руководство предприятия о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения. В обеспечительных целях вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении специализированной техники и транспортных средств, принадлежащих должнику.

Только после этого предприятия оплатило всю сумму морального вреда в размере 800 тысяч рублей в полном объеме.